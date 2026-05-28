«Это очень подлый выбор»: Режим Санду ведёт Молдову к ликвидации

Владимир Букарский.  
28.05.2026 18:04
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 70
 
Дзен, ЕС, Колониальная демократия, Молдова, Политика, Румыния


Режим Майи Санду ведёт Молдову к потере государственности, декларируя готовность пойти на поглощение Румынией ради мифического вступления в Евросоюз.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший лидер молдавского движения за «Русский язык» Михаил Ахремцев, вынужденный эмигрировать в Россию и теперь представляющий здесь молдавскую диаспору.

Режим Майи Санду ведёт Молдову к потере государственности, декларируя готовность пойти на поглощение Румынией...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По словам общественника, прозападный режим поставил граждан Молдовы «перед очень подлым выбором».

«Хочешь хорошую работу, достойную зарплату – пожертвуй страной, уезжай на заработки гастарбайтером. Хочешь достойное будущее для себя, для своих близких, – откажись от молдавского гражданства, увози семью, увози всех. Хочешь достойно и обеспеченно жить в самой Молдове – откажись от совести, от чести, от достоинства, от своего языка, от истории, – и тогда (подчеркну) может быть, тебе получится встроиться в систему, – ну и тогда ты начнёшь хорошо зарабатывать и замечательно жить. Без чести, без совести, без истории, без языка», – обрисовал он положение дел в Молдове.

Он уточнил, что молдавская диаспора в России с грустью наблюдает за положением дел на родине, осознавая угрозу того, что никогда не смогут показать родную страну детям.

«К сожалению, везти будет некуда, если Молдова утратит суверенитет, независимость и перестанет существовать как государство».

Ахремцев указывает, что Россия никогда не ставила для молдаван условия забвения своего языка и истории.

«Перед теми, кто живёт в России, кто говорит на русском, но при этом ещё и на молдавском, теми, кто учит историю России, но при этом и историю Молдовы, – нет такого вопроса и нет такого выбора», – убеждён общественник.

Напомним, что евроинтеграция означает отказ от значительной части собственного суверенитета в пользу наднациональных органов в Брюсселе.

Более того, в последние годы ЕС продвинулся в сторону военно-политической интеграции. Поэтому евроинтеграция, кроме всего прочего, означает отказ от нейтралитета страны.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Это очень подлый выбор»: Режим Санду ведёт Молдову к ликвидации

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить