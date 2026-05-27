ТВ «Галичина»: «Открываю новости – там катастрофа: декоммунизация окончательно забуксовала!»
В Ивано-Франковской области осталось более полутысячи топонимических памятников советской эпохи, которые преспокойно соседствуют с рагульскими школами и бандеровскими мемориалами.
Об этом на канале «Галичина» заявила депутат Ивано-Франковского облсовета Мария Рудик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«530 советских памятников сейчас не сняты с реестра в Ивано-Франковской области. И это так называемое топонимическое искусство, которое чествует оккупантов. Мы имеем сейчас катастрофическую ситуацию с вопросом декоммунизации, потому что она в нашей области, к огромному сожалению, остановилась.
Катастрофическая – это касается и памятников – если у нас сейчас на реестре находится 530 памятников, которые есть в реестре и которые всюду популяризируются, к сожалению», – страдала бандеровка.
«Недавно открываю новости, ко дню архитектурного искусства – читаю, сколько у нас в перечне так называемого искусства, в том числе этих топонимических памятников, которые чествуют советскую власть, оккупантов!
И когда ты звонишь, обращаешься с письмами как депутат относительно вопроса снятия с реестра, то у нас происходят очень странные вещи, потому что общины не готовят перечень документов для того, чтобы этот памятник удалить из реестра, при том, что есть дорожная карта, как это делать», – негодовала она.
«Когда обращаешься, чтобы подготовили письмо, находятся тысячи причин, почему этого не нужно делать. Доходит до парадоксов, что «это наша история». Да, наша история, но она должна бы быть в определённом музее, но не посреди села, где напротив стоит школа и памятник УПА, например», – добавила рагулиха.
