Старая Европа и Канада решительно зарубили инициативу Рютте скинуться Киеву на «перемогу» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
26.05.2026 17:50
  (Мск) , Киев
Украинская коррупция и неверие западных «партнёров» Киева в «перемогу» приводит к уменьшению поддержки Украины странами НАТО.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал данные The Telegraph о том, что Британия, Франция, Италия, Испания и Канада выступили против инициативы генсека НАТО Рютте обязать союзников ежегодно выделять Украине военную помощь не менее 0,25% ВВП.

При этом страны Восточной Европы и Прибалтика инициативу поддержали.

«Я понимаю, что нам это не нравится, нам бы хотелось получить эти ресурсы для обеспечения ВСУ, потому что мы переживаем за будущее нашей страны… А они переживают за будущее – своих.

Чем плохой этот сигнал? Это показатель того, что выкладывая на чашу весов 0,25% ВВП и безопасность, которую могут давать украинские войска по состоянию на сегодня, они выбрали деньги. Значит, они считают, что то, что лежит на другой чаше весов, – не несёт тех возможностей, на которые они бы рассчитывали.

Это означает, что или вера в победу, или вера в то, что эта война продлится долго, или вера в то, что русские будут наступать на Британию и другие государства, она падает, и это приводит к уменьшению поддержки.

Плюс, 0,25% от бюджета балтийских государств и от бюджета Великобритании – это абсолютно разные суммы, на которые они сегодня не готовы идти», – сказал Разумков.

Отдельно он напомнил о таком серьёзном аспекте, как украинская коррупция.

«Потому что каждому государству нужно пояснить, почему они берут 0,25% своих денег и отправляют на потребности государства, которое постоянно трясёт от коррупционных скандалов и коррупционных рисков.

И это как раз то, что в непубличных диалогах очень часто используют и говорят наши партнёры, о том, что это неформат, это невозможно и это неправильно», – добавил укро-депутат.

