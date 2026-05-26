Зеленский направил дроны ВСУ на Белоруссию. Это бьёт по интересам Китая
Украинские дроны 116 раз за неделю пытались пересечь границу Белоруссии. Эти БПЛА пытались повредить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь «случайными залетами».
Об этом госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил сегодня в Москве на заседании комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»»
«Киевский режим и его европейские союзники понимают, что администрация США в лице Трампа завязла в Ближневосточной войне и уже потеряла интерес к поддержке их усилий по дальнейшей эскалации военного конфликта на территории Украины. И поэтому они ищут все более изощренные способы его продолжения», – сказал Вольфович.
Депутат белорусского парламента Александр Шпаковский подтвердил, что
ситуация с Украиной осложняется.
«Киевский режим намеренно провоцирует белорусскую сторону, пытаясь втянуть нашу страну в войну, а потом обвинить Минск. Заигрывание с белорусскими политическими экстремистами, попытки поразить белорусскую пограничную и нефтегазовую инфраструктуру, шпионаж и информационные диверсии – это методы украинской власти для разжигания противостояния с нашей страной. Особого внимания заслуживают вопросы обеспечения безопасности, в частности, антидронового прикрытия, Мозырского НПЗ и нефтебазы «Лисички» в Гомельской области», – написал Шпаковский.
Российский радиоведущий Сергей Мардан прогнозирует, что украинские провокации против Белоруссии будут нарастать:
«Кое-кто очень нервничает и пытается срочно родить новую допомогу под «гибридную угрозу». И пока явно не особо получается. А, значит, попытки будут все более и более прозрачными».
Впрочем, киевский экономист Алексей Кущ указывает, почему расширение боевых действий на Белоруссию может быть выгодно США – в рамках противостояния с Китаем.
«Беларусь является для Пекина важной частью Нового шелкового пути, и вовлечение ее в войну – не в интересах Китая.
Поэтому РФ и не запускает дроны со стороны Беларуси по западным областям Украины, хотя это было бы для Москвы максимально выгодно…
Вступление Беларуси в войну – это жесткий удар по интересам Китая в контексте паневразийских логистических коридоров».
