Дугин: Прямо сейчас нужно готовиться к новым войнам

Елена Острякова.  
25.05.2026 20:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 205
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна заранее готовиться к новым войнам, чтобы не столкнуться с такими неожиданностями, как на СВО.

Об этом философ Александр Дугин заявил в интервью скандальной израильской журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна заранее готовиться к новым войнам, чтобы не столкнуться с такими неожиданностями, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы думали одно и о себе, и о противнике, а оказалось другое. Готовиться к войне надо заранее. Поэтому я и говорю: давайте не ожидать, когда она на голову свалится. Давайте по-настоящему серьезно построим нашу страну на основе абсолютно достаточной защиты от любых вызовов», – сказал Дугин.

По его мнению, СВО нужно было начинать в 2014 году.

«То, что мы переоценили свои силы, это очевидно в этой войне. По поводу сроков. Был момент, когда у нас все абсолютно легче могло получиться. И очень многие высокопоставленные люди со мной по этому поводу вынуждены были согласиться.

У нас было окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели – в 2014 году, когда была Русская весна», – подчеркнул Дугин.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Дугин: Прямо сейчас нужно готовиться к новым войнам

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить