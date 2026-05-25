Ситация с накачкой Украины современными западными дронами становится абсолютно нетерпимой – эксперт
Запад снабжает Украину дронами и делает всё возможное, чтобы антироссийская война продолжалась и расширялась.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Для Украины беспилотники изготавливают за рубежом. Причем цифры сейчас будут гигантские – до миллиона в год они планируют выпускать. Ведь выпускать украинцы не очень-то и могут. Они мечтают о том, что приходят собранные, либо вообще только отверткой скрутили и отправили.
И поэтому 120 тысяч британцы дают, немцы будут 6 тысяч в месяц производить специально для Украины. Американские дроны, например, Марсианин-2, он вообще сейчас уникальный с точки зрения искусственного интеллекта, ничего подобного нет. Дрон практически сам в режиме молчания выходит в какой-то район, сам ищет цель, и затем атакует.
То есть, конечно, средства борьбы с дронами – это сейчас задача номер один», – сказал Кнутов.
«Украина с одной стороны делает вид, что вроде пытается идти на переговоры, но, к сожалению, сейчас все со стороны Брюсселя… Это, в первую очередь, Урсула фон дер Ляйен, и Кайя Каллас, и руководство Германии, Франции, Британии – они заинтересованы, чтобы война продолжалась. И для этого будут делать все.
Сейчас пытаются открыть второй фронт в Прибалтике. Мы это хорошо наблюдали и продолжаем наблюдать. Зеленский активизировался в отношении Польши. И второй фронт в Белоруссии – это тоже крайне опасно», – добавил он.
