Удар ВСУ по колледжу в Старобельске стал последней каплей, переполнившей чашу терпения России, и теперь она будет действовать жестко.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

«Дух Анкориджа», безусловно, важен, но Украина пошла и убила детей, нанеся удар по общежитию, где дети спали. Просто планомерное убийство. Поскольку киевская власть достала уже до невозможности, видимо, сейчас все начнется по-взрослому и по-жесткому, с полным выносом всего. Россия поступает по-джентельменски, предупреждает жителей о том, что не надо подходить к военным объектам и административным зданиям, центрам принятия решений. Россия предупреждает персонал западных посольств о том, что вам пора домой, потому что, кто не спрятался, мы не виноваты», – отметил он.

«Я не знаю, конечно, доподлинно, но у меня есть ощущение, что это убийство детей стало таким же моментом истины, как казнь Зои Космодемьянской. Началась совершенно другая война. Посмотрим, что будет, но я рассчитываю на то, что центров принятия решений, равно как и других важных объектов в Киеве не будет – они это сполна заслужили», – заключил Гаспарян.

Напомним, накануне Россия нанесла удар «Орешником» по городу Белая Церковь в Киевской области.