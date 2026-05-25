По сути, британский суд распоряжается на территории Казахстана, позволяя арестовывать российские активы по иску Украины. Таковы реалии страны, оказавшейся в плену системы внешнего управления.

На прошлой неделе многих шокировала новость о том, что арбитражный суд первой инстанции финансового центра «Астана» (МФЦА), работающий по английским законам, разрешил исполнение арбитражного решения против «Газпрома» в пользу «Нафтогаза Украины» на сумму свыше 1,4 млрд долларов. Именно столько было найдено активов российской компании на территории РК, которые оказались под прицелом Киева и Лондона.

Британские судьи – да, именно поданные английского короля, работающие в суде МФЦА, поспешили заявить, что лишь утвердили на территории РК решение международного арбитражного трибунала в Швейцарии, вынесенное в пользу «незалежной», из-за того, что якобы «Газпром» еще в 2022-м отказался выплачивать «Нафтогазу» полную сумму транзита. В связи с этим представителей ответчика даже не вызвали на это заседание суда.

Всё дело в том, что в РК национальное законодательство не распространяется на зарубежных инвесторов, и все споры между ними, а также претензии властей к корпорациям разбираются исключительно только в этом специальном по сути колониальном арбитражном суде финансового центра «Астана», действующим по британскому праву. А выносят решения английские судьи и при этом работа суда полностью оплачивается из казахстанского бюджета.

Предложил создать такой орган внешнего управления правая рука Касым-Жомарта Токаева – зампредседателя Высшего совета по реформам Сума Чакрабарти, известный британский финансист и бывший глава Европейского банка реконструкции и развития. Именно он стоял у истоков плана тотальной либерализации казахстанской экономики с отказом от мер регулирования и окончательной приватизации всех ключевых государственных активов в пользу западных компаний.

После этого Казахстан лишился возможность влиять на ситуацию в сфере недропользования и изменять кабальные условия соглашений о разделе продукции, навязанные ведущими американскими, английскими и европейскими корпорациями. И надо сказать, что сейчас республика не распоряжается своими активами и ресурсами, а суд финансового центра «Астана» превратился в инструмент колониальной политики Запада.

После этого скандального решения по аресту активов «Газпрома» в Акорде умыли руки, заявив, что не имеют никакого отношения к этому. Озвучил эту позицию замминистра юстиции РК Даниель Ваисов.

Он любезно предоставил возможность «Газпрому» оспорить вердикт. При этом британская Фемида открыто заявила, что их «суд пришёл к выводу, что обладает юрисдикцией для признания и исполнения арбитражных решений, включая вынесенные за пределами Казахстана».

И ведь это ещё не всё. Все таможенные пункты Казахстана оснащены оборудованием слежения, переданного почти два года назад агентством USAID, а сама Астана рьяно соблюдает антироссийские санкции. Мало того, что с осени прошлого года были полностью прекращены поставки товаров двойного назначения из Китая в Россию, но аналогичные меры казахстанские власти попытались применить в отношении Киргизии и Ирана, ограничив им под разными предлогами транзит.

Оно и понятно ведь в РК действует специальная комиссия из чиновников ЕС и США, которые контролируют соблюдение санкций и влияют на принятие решений Астаной. Поэтому и вердикт британского суда вписывается в эту картину сложившегося колониализма. Ссылка на Швейцарский трибунал – лишь прикрытие, чтобы не только отобрать активы, но и полностью выдавить Москву из региона.