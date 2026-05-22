Бывший ЦРУшник грезит «третьим чеченским восстанием»

Максим Столяров.  
22.05.2026 22:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 178
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США


Боевики так называемой Чеченской Республики (Ичкерия) набираются в СВО боевого опыта, который, «если правильно разыграют свои карты», могут развернуть против России.

Об этом на заседании Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией) заявил бывший начальник операций ЦРУ по Европе и Евразии Ральф Гофф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне нравится размышлять о том, что терпение чеченцев не безгранично. То есть чеченцы воюют на Украине. И их десятки тысяч, они набираются боевого опыта. Появился новый чеченский отряд операторов беспилотников.

То есть они осваивают современные методы ведения войны. Мне кажется маловероятным, что Чечня навсегда останется под контролем России.

Так что это может быть одной из тех ситуаций, о которых Путин потом пожалеет», – рассуждал ЦРУшник.

«Потому что, если чеченцы правильно разыграют свои карты, выждут и создадут боеспособную армию, то может появиться лидер, который придёт на смену Кадырову и скажет: «Мы готовы ещё раз попытаться добиться независимости». Так что, я думаю, что есть большая вероятность того, что произойдёт третье чеченское восстание», – пострекал Гофф.

