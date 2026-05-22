Бывший ЦРУшник грезит «третьим чеченским восстанием»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевики так называемой Чеченской Республики (Ичкерия) набираются в СВО боевого опыта, который, «если правильно разыграют свои карты», могут развернуть против России.

Об этом на заседании Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией) заявил бывший начальник операций ЦРУ по Европе и Евразии Ральф Гофф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мне нравится размышлять о том, что терпение чеченцев не безгранично. То есть чеченцы воюют на Украине. И их десятки тысяч, они набираются боевого опыта. Появился новый чеченский отряд операторов беспилотников. То есть они осваивают современные методы ведения войны. Мне кажется маловероятным, что Чечня навсегда останется под контролем России. Так что это может быть одной из тех ситуаций, о которых Путин потом пожалеет», – рассуждал ЦРУшник.

«Потому что, если чеченцы правильно разыграют свои карты, выждут и создадут боеспособную армию, то может появиться лидер, который придёт на смену Кадырову и скажет: «Мы готовы ещё раз попытаться добиться независимости». Так что, я думаю, что есть большая вероятность того, что произойдёт третье чеченское восстание», – пострекал Гофф.

Читайте также: Ичкерийские террористы угрожают поставить памятник Бандере в Грозном.