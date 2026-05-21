«А кто нападёт – ответ будет сокрушительным» – Рютте похвалил Швецию за борьбу с «теневым флотом»
Борьба Швеции с российским «теневым флотом» очень важна для региона Балтийского моря и безопасности всех натовских союзников.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Ревинге (Швеция), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается угроз нашему обществу, мы знаем, что их много. Я высоко ценю усилия Швеции по борьбе с «теневым флотом» России. Вчера вечером я был впечатлён рассказами о нём.
Суда, которые помогают России обходить санкции и финансировать её агрессивную войну против Украины — это суда, которые помогают России уклоняться от санкций. Это важно для Швеции, важно для региона Балтийского моря и важно для безопасности всех союзников», – похвалил Рютте премьера Швеции.
«Именно для этого и существует НАТО, для обеспечения безопасности всех союзников. И пусть никто не сомневается, наша способность и решимость защищать каждого союзника непоколебимы. Если кто-то окажется настолько глуп, чтобы напасть на нас, ответ будет сокрушительным», – пригрозил генсек НАТО.
