«А кто нападёт – ответ будет сокрушительным» – Рютте похвалил Швецию за борьбу с «теневым флотом»

Борьба Швеции с российским «теневым флотом» очень важна для региона Балтийского моря и безопасности всех натовских союзников.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Ревинге (Швеция), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается угроз нашему обществу, мы знаем, что их много. Я высоко ценю усилия Швеции по борьбе с «теневым флотом» России. Вчера вечером я был впечатлён рассказами о нём.

Суда, которые помогают России обходить санкции и финансировать её агрессивную войну против Украины — это суда, которые помогают России уклоняться от санкций. Это важно для Швеции, важно для региона Балтийского моря и важно для безопасности всех союзников», – похвалил Рютте премьера Швеции.