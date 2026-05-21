Украина уже давно находится под внешним управлением.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы давно являемся государством, в котором присутствует внешнее управление. Внешнее управление настолько сильно, что почему-то люди не думаю, что когда нам дают какие-то кредиты, нам ставят под них конкретные условия, которые не призваны улучшить жизнь украинцев, развить экономику, поднять культуру либо обеспечить в социальном государстве потребности населения», – сказала депутат.

По ее словам, кредиторы заинтересованы в том, чтобы «как можно больше загнать нас в долговую яму, вытянуть на себя ресурсов и управленческих моментов».

Кроме того, она добавила, что все стратегические предприятия Украины подчиняются наблюдательным советам, в которых контрольный пакет и право решающего голоса имеют иностранцы.