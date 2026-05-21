«Ребята со стеклянными глазами готовят ликвидацию Буданова» – Мосийчук

Группировки, одна из которых ориентирована на вышедшего из СИЗО экс-главу Зе-офиса Андрея Ермака, а вторая на его сменщика, бывшего начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (террорист), сходятся в смертельной схватке.

Об этом в эфире видеоблога «Nosorog live» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Борьба за власть, за возможность контролировать Зеленского, усиливается. Жабокадюкинг, но такого мы еще не видели. С одной стороны, ермаковщина, то есть те, кто с Ермаком, с другой стороны, будановщина, я называют это фрондой. То есть, это – власть, а это – фронда», – сказал Мосийчук.

По его словам, фронда нацелена на свержение действующего премьера Юлии Свириденко, назначавшуюся при Ермаке, а ее место должен занять Буданов.

Он подчеркнул, что на должности главы Зе-офиса Буданов не имеет реальных полномочий и окружен людьми, доставшимися от Ермака, а целом идет борьба за контроль над финансовыми потоками.