«Ребята со стеклянными глазами готовят ликвидацию Буданова» – Мосийчук

Игорь Шкапа.  
21.05.2026 15:39
  (Мск) , Киев
Группировки, одна из которых ориентирована на вышедшего из СИЗО экс-главу Зе-офиса Андрея Ермака, а вторая на его сменщика, бывшего начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (террорист), сходятся в смертельной схватке.

Об этом в эфире видеоблога «Nosorog live» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Борьба за власть, за возможность контролировать Зеленского, усиливается. Жабокадюкинг, но такого мы еще не видели. С одной стороны, ермаковщина, то есть те, кто с Ермаком, с другой стороны, будановщина, я называют это фрондой. То есть, это – власть, а это – фронда», – сказал Мосийчук.

По его словам, фронда нацелена на свержение действующего премьера Юлии Свириденко, назначавшуюся при Ермаке, а ее место должен занять Буданов.

Он подчеркнул, что на должности главы Зе-офиса Буданов не имеет реальных полномочий и окружен людьми, доставшимися от Ермака, а целом идет борьба за контроль над финансовыми потоками.

«Ситуация настолько обостряется в противостоянии, что я на месте некоторых участников фронды пересел бы на бронированные машины, если они на них не ездят, потому что ребята со стеклянными глазами уже на них нацелены», – предупреждает Мосийчук.

