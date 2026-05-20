Не только в Прибалтике, но и в Финляндии простые граждане уже столкнулись со случаями объявления воздушной тревоги после того, как ПВО обнаруживала украинские дроны, залетавшие в воздушное пространство по пути к целям в Ленинградской области РФ.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военкор из Финляндии Кости Хайсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Финляндии опять была угроза БПЛА со стороны Украины. И финны задаются вопросом: что же мы донатили-донатили, но получили, что эти дроны к нам летят, и могут всё взорвать?», – сказал Хайсканен.

Он не исключает, что Киев занимается шантажом «союзников».

«Украина берет на понт и прибалтийские страны, и Финляндию: ах, вы не хотите нам помогать? Значит, эти дроны полетят к вам, и чего-нибудь у вас взорвут! И сейчас финское общество начало просыпаться: мы полмиллиарда потратили на украинских беженцев, и какой получили ответ?! Украинские беженцы не хотят работать, привезли кучу венерических заболеваний. Причём, по моим данным, участвовали и в изнасилованиях, и в грабежах. Активно воруют. И всё это началось после того, как Финляндия запустила этих «друзей» из Украины. А они начинают топать ногами: «дайте-дайте», – сказал Хайсканен.

Военкор говорит, что власти пытаются погасить возмущение его земляков:

«Они промыли мозги всем гражданам Прибалтики и Финляндии, и налёты украинских дронов объясняют тем, будто это российские средства ПВО создали помехи. Но это не прекратится, а будет усиливаться. Потому что дроны становятся бесконтрольными, на ИИ. И Финляндия ещё будет горевать горючими слезами от того, что плюнула в Россию и угробила свою экономику приграничных территорий».

Он полагает, что население Прибалтики и Финляндии рискует хлебнуть горя из-за неразумного поведения своего руководства.