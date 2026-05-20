«Геополитическая ситуация никуда не годится» – бандеровец напуган визитом Путина в Пекин

Получение Европой места за столом переговоров в треугольнике Москва-Вашингтон-Киев не изменит общую неблагоприятную ситуацию для Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана галичанин Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заявление о том, что США готовы даже предоставить Европе место за столом переговоров с РФ, чего раньше Трамп не допускал, он видел себя единственным посредником в российско-украинских переговорах, это для Украины мало что влечет за собой, поскольку переговоры, что в трехстороннем формате, с участием Европы, – безрезультатны, и никаких последствий положительных в завершении российско-украинской войны не будет», – считает Стецькив.

По его мнению, «получив хорошо» от Си Цзиньпина в Китае, Трамп пытается хаотично восстановить какие-то формы трансатлантического единства. Экс-депутат не исключает, что Европа воспользуется «трамповским поражением в Пекине и попытается вытащить что-то и для себя, и для Украины».

Он встревожен визитом росссийого лидера Владимира Путина в Пекин.