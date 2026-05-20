Россию победить невозможно. Моральный дух ВС РФ намного выше – полковник СБУ
Бойцы ВС РФ считают Новороссию своей землей. А как показывает исторический опыт – победить Россию на ее территории нельзя.
Об этом в беседе с журналисткой Анастасией Гусаревой заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россию победить невозможно. Почему? В России есть пространство. Наполеон дошел до Москвы. Постояли месяц, ограбили, замерзли и пошли домой. В итоге армия была разрушена», – напомнил Стариков.
Он добавил, что подобное произошло и с гитлеровской Германией, когда, казалось бы понесшая колоссальные потери убитыми, пленными, Красная армия буквально восстала из пепла – и появились сотни новых дивизий и тысячи танков.
По его словам, для ВСУ сейчас главная задача – держать фронт, что в целом получается.
«Не может противник пробиться при преимуществе личного состава, командование у них получше, генералитет. То, что классифицирует качественные показатели эффективности войск и боевой подготовки у них намного выше.
У них даже моральный дух выше. Они идут добровольно за деньги. А у нас? И как вот боец, который пришел за деньги, и тот, которого схватили, извините, мобилизовали в рамках законодательства…», – резюмировал Стариков.
