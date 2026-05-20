Экс-премьер Украины предупредил эстонцев: «Договоритесь, что Россия ударит на упреждение»

Европа должна осознать, что демонстрация последних российских разработок в сфере ядерного вооружений чревата для ЕС опасными последствиями.

Об этом в беседе с блогером Александром Лазаревым заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европе должно быть понятно, вот на хорошем уровне объяснены возможности Российской Федерации. Последняя демонстрация нового цикла ядерных вооружений – все это должно все-таки подействовать», – сказал Азаров.

Он говорит, что всегда был сторонником выверенных и осторожных решений, добавив, что иногда бывают ситуации, как в юности, когда «лучше бить первым».