Экс-премьер Украины предупредил эстонцев: «Договоритесь, что Россия ударит на упреждение»
Европа должна осознать, что демонстрация последних российских разработок в сфере ядерного вооружений чревата для ЕС опасными последствиями.
Об этом в беседе с блогером Александром Лазаревым заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европе должно быть понятно, вот на хорошем уровне объяснены возможности Российской Федерации. Последняя демонстрация нового цикла ядерных вооружений – все это должно все-таки подействовать», – сказал Азаров.
Он говорит, что всегда был сторонником выверенных и осторожных решений, добавив, что иногда бывают ситуации, как в юности, когда «лучше бить первым».
«Некоторые такие моменты применимы и в сегодняшнее время, особенно если люди зарываются просто, какая-нибудь Эстония начинает России угрожать, какая-нибудь Финляндия. При всем уважении моем к этим небольшим странам, тем не менее, они избирают всяких деятелей, которые, по большому счету унижают страну и подводят ее опасному развитию событий», – подчеркнул Азаров.
