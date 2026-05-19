«Можете не волноваться»: Россия готова к обрушению мирового интернета – эксперт

Россия уже более восьми лет готовится к тому, что в разных уголках мира начнутся атаки на подводные интернет-кабели.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт по кибербезопасности, известный как «КиберДед» Андрей Масалович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, какие будут последствия, если Иран обрубит интернет-кабели в Ормузском проливе.

«Первые же шаги будут крайне болезненными, потому что, в первую очередь, отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются мировые новостные агентства. То есть ровно то, что обеспечивает каналоснабжение мировых систем банковской, финансовой, экономической и прочих. Но радио будет работать при этом. Кстати, Россию не затронет практически. И Россия, и Китай уже проводили учения. Напомню, в России закон о критической информационной инфраструктуре принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода. Так вот, не отключат. Вы можете не волноваться, даже если половину мировых кабелей перерубить, в России интернет останется», – сказал Масалович.