«Можете не волноваться»: Россия готова к обрушению мирового интернета – эксперт
Россия уже более восьми лет готовится к тому, что в разных уголках мира начнутся атаки на подводные интернет-кабели.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт по кибербезопасности, известный как «КиберДед» Андрей Масалович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущий поинтересовался, какие будут последствия, если Иран обрубит интернет-кабели в Ормузском проливе.
«Первые же шаги будут крайне болезненными, потому что, в первую очередь, отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются мировые новостные агентства. То есть ровно то, что обеспечивает каналоснабжение мировых систем банковской, финансовой, экономической и прочих. Но радио будет работать при этом.
Кстати, Россию не затронет практически. И Россия, и Китай уже проводили учения. Напомню, в России закон о критической информационной инфраструктуре принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода.
Так вот, не отключат. Вы можете не волноваться, даже если половину мировых кабелей перерубить, в России интернет останется», – сказал Масалович.
«При перерубании кабелей наступает просто дисбаланс загрузки, потому что есть куча умных серверов, которые будут попытаться перераспределять.
Эти сервера начнут затыкаться и в произвольных местах мира. И произвольные места мира тоже будут сталкиваться с большими проблемами.
Причем, чем более цивилизованная страна, тем большая проблема у нее при этом возникнет. В каком-то Сингапуре или во Франкфурте, или в Лондоне они начнут не справляться с нагрузкой.
Наступит эффект домино. Планету может поколбасить. Иранцы нашли болевую точку. Нам стоит взять блокнот и конспектировать. Потому что, если что, напомню, нас обвиняли уже в том, что мы перерезаем такие кабели в Балтийском море», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Можете не волноваться»: Россия готова к обрушению мирового интернета – эксперт
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: