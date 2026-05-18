Зеленский думает не о втором сроке, а как не сесть на свой первый – киевский эксперт

Игорь Шкапа.  
18.05.2026 17:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 322
 
Дзен, Запад, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В последнее время Украина пропустила ряд болезненных ударов, которые поставили в неудобное положение спонсоров из ЕС.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Рамдана Аурагха заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В последнее время Украина пропустила ряд болезненных ударов, которые поставили в неудобное положение спонсоров...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт считает, что интервью экс-пресс-секретаря Юлии Мендель Такеру Карлсону с нелицеприятными подробностями о закулисье своего бывшего шефа – «репутационно хоронит Зеленского».

«Ранее он думал практически о втором сроке, то теперь надо думать, как бы на первый не сесть. Объективности ради надо сказать, что Мендель целилась по Зеленскому, а попала по Украине. Это колоссальные репутационные удары по Украине», – считает эксперт.

Ведущий в свой очередь поинтересовался, как это будет выглядит для европейцев, вложивших немалые средства в Зеленского и Украину.

«Попытаются все это спускать на тормозах, поскольку это бросает тень на них неизбежно», – говорит политтехнолог.

Он согласился с мнением, что европейцы тоже являются частью украинской коррупционной системы.

«Коррупция такая вещь, что бросает тень на тех, кто дает деньги в руки аферистам и коррупционерам», – резюмировал Золотарев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зеленский думает не о втором сроке, а как не сесть на свой первый – киевский эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить