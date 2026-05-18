Зеленский думает не о втором сроке, а как не сесть на свой первый – киевский эксперт
В последнее время Украина пропустила ряд болезненных ударов, которые поставили в неудобное положение спонсоров из ЕС.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Рамдана Аурагха заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Эксперт считает, что интервью экс-пресс-секретаря Юлии Мендель Такеру Карлсону с нелицеприятными подробностями о закулисье своего бывшего шефа – «репутационно хоронит Зеленского».
«Ранее он думал практически о втором сроке, то теперь надо думать, как бы на первый не сесть. Объективности ради надо сказать, что Мендель целилась по Зеленскому, а попала по Украине. Это колоссальные репутационные удары по Украине», – считает эксперт.
Ведущий в свой очередь поинтересовался, как это будет выглядит для европейцев, вложивших немалые средства в Зеленского и Украину.
«Попытаются все это спускать на тормозах, поскольку это бросает тень на них неизбежно», – говорит политтехнолог.
Он согласился с мнением, что европейцы тоже являются частью украинской коррупционной системы.
«Коррупция такая вещь, что бросает тень на тех, кто дает деньги в руки аферистам и коррупционерам», – резюмировал Золотарев.
English version :: Читать на английском Зеленский думает не о втором сроке, а как не сесть на свой первый – киевский эксперт
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: