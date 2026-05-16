Главарь «Азова»: «Мы давно готовились к войне с Россией»

Игорь Шкапа.  
16.05.2026 23:47
  (Мск) , Киев
Украинские националисты долгое время вели подготовку к войне с Россией.

Об этом в эфире видеоканала Ukraїner W заявил начальник штаба запрещенного в РФ и сформированного из неонацистов корпуса «Азов» Арсен Дмитрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уроженец Тернопольщины рассказал, что еще в свою бытность футбольным ультрас тренировался в лагерях, где готовили боевиков для будущей войны.

«Все мы хорошо понимали, что наш враг – это Московия. И лишь вопрос времени, когда с ними будет война. Готовились ли мы? Готовились. Я помню, мы были в лагере. Были еще молодые. И были старшие люди, которые воевали, ездили за границу, они в Чечне были. И они сказали, что через несколько лет, десяток будем с Россией воевать», – вспоминает нацист.

По его словам, эти люди обещали свою помощь, но говорили, что воевать придется подрастающему поколению.

«И сейчас все, кто столкнулся с войной с Россией, будет так же говорить молодежи и следующим поколениям: будьте готовы, не повторяйте тех ошибок».

