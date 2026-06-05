Живов: «Открытое письмо Зеленского президенту РФ – это типичная ципсо для оправдания терактов»

Максим Столяров.  
05.06.2026 18:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 549
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский пытается публичной болтовнёй всех убедить, что готов на перемирие, но не допустить реального начала переговоров.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал политолог, публицист Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский пытается публичной болтовнёй всех убедить, что готов на перемирие, но...

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«Открытое письмо Зеленского Путину насквозь оскорбительное. И все эти оскорбления обращены в адрес нашего президента. И несмотря на то, что письмо большое, смысл у него маленький.

Оно состоит из двух комплектующих: большой набор оскорблений и передёргиваний, и второе “давайте поговорить о мире”. Но если кто-то предлагал тебе примириться, вряд ли он начинал разговор с тобой с набора оскорблений. Я здесь вижу комплексное ипсо», – сказал Живов.

Он подчеркнул, что большинство нарративов взяты из безумной пропаганды украинских СМИ.

«Письмо в формате “слышь ты, давай подписывать мир”. Оно написано для того, чтобы, когда мы откажемся от такого формата диалога, это легло в обоснование дальнейшей агрессии, которую ведёт Украина, и нежелании вести действительно конструктивные переговоры.

Также мы знаем об актах терроризма, которые осуществлены за последние несколько дней, в том числе против гражданских людей. Я думаю, всё это сделано для того, чтобы в последствии сказать: “Я же всё равно предлагал”.

А цель – нанести нашему президенту максимально много оскорблений, чтобы письмо не было воспринято, и затем легло в основание оправдания дальнейшего террора, на который сейчас перешло ВСУ», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Живов: «Открытое письмо Зеленского президенту РФ – это типичная ципсо для оправдания терактов»

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