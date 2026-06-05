Живов: «Открытое письмо Зеленского президенту РФ – это типичная ципсо для оправдания терактов»
Украинский узурпатор Владимир Зеленский пытается публичной болтовнёй всех убедить, что готов на перемирие, но не допустить реального начала переговоров.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал политолог, публицист Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Открытое письмо Зеленского Путину насквозь оскорбительное. И все эти оскорбления обращены в адрес нашего президента. И несмотря на то, что письмо большое, смысл у него маленький.
Оно состоит из двух комплектующих: большой набор оскорблений и передёргиваний, и второе “давайте поговорить о мире”. Но если кто-то предлагал тебе примириться, вряд ли он начинал разговор с тобой с набора оскорблений. Я здесь вижу комплексное ипсо», – сказал Живов.
Он подчеркнул, что большинство нарративов взяты из безумной пропаганды украинских СМИ.
«Письмо в формате “слышь ты, давай подписывать мир”. Оно написано для того, чтобы, когда мы откажемся от такого формата диалога, это легло в обоснование дальнейшей агрессии, которую ведёт Украина, и нежелании вести действительно конструктивные переговоры.
Также мы знаем об актах терроризма, которые осуществлены за последние несколько дней, в том числе против гражданских людей. Я думаю, всё это сделано для того, чтобы в последствии сказать: “Я же всё равно предлагал”.
А цель – нанести нашему президенту максимально много оскорблений, чтобы письмо не было воспринято, и затем легло в основание оправдания дальнейшего террора, на который сейчас перешло ВСУ», – добавил он.
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