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Украинский узурпатор Владимир Зеленский пытается публичной болтовнёй всех убедить, что готов на перемирие, но не допустить реального начала переговоров.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал политолог, публицист Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открытое письмо Зеленского Путину насквозь оскорбительное. И все эти оскорбления обращены в адрес нашего президента. И несмотря на то, что письмо большое, смысл у него маленький. Оно состоит из двух комплектующих: большой набор оскорблений и передёргиваний, и второе “давайте поговорить о мире”. Но если кто-то предлагал тебе примириться, вряд ли он начинал разговор с тобой с набора оскорблений. Я здесь вижу комплексное ипсо», – сказал Живов.

Он подчеркнул, что большинство нарративов взяты из безумной пропаганды украинских СМИ.