«Господь, жги!». Украина убила 7 человек в автобусе «Москва-Симферополь»

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7 человек погибли еще 11 ранены в результате атаки украинского дрона по автобусу «Москва-Симферополь». Уголовное дело возбуждено по статье «теракт», сообщает Следственный комитет. Всего в автобусе было 46 человек.

Трагедия произошла в черте города Енакиево под Донецком. Местная журналистка Евгения Мартынова пишет о настоящем терроре, который развернут украинской стороной на дорогах.

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«Кажется, террор касается, прежде всего, юга города, бывших тыловых трасс, выходов в сторону России. До границы тоже долетают, и тоже там покоя нет. К вечеру читаешь разгон паники на Украине, что, вот, опять будут по ним бить. И, честно говоря, после сожженных заживо в машинах людей уже от эмпатии в ту сторону отмахиваешься. В целом, общественное мнение вокруг меня в духе: «Господь, жги!!!!». Потому что это видится единственным способом хотя бы замедлить процесс выжигания ими нас», – указывает Мартынова.

Телеведущая Юлия Витязева соглашается: