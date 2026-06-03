«Господь, жги!». Украина убила 7 человек в автобусе «Москва-Симферополь»

Михаил Рябов.  
03.06.2026 09:20
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


7 человек погибли еще 11 ранены в результате атаки украинского дрона по автобусу «Москва-Симферополь». Уголовное дело возбуждено по статье «теракт», сообщает Следственный комитет. Всего в автобусе было 46 человек.

Трагедия произошла в черте города Енакиево под Донецком.  Местная журналистка Евгения Мартынова пишет о настоящем терроре, который развернут украинской стороной на дорогах.

7 человек погибли еще 11 ранены в результате атаки украинского дрона по автобусу «Москва-Симферополь»....

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«Кажется, террор касается, прежде всего, юга города, бывших тыловых трасс, выходов в сторону России. До границы тоже долетают, и тоже там покоя нет.

К вечеру читаешь разгон паники на Украине, что, вот, опять будут по ним бить. И, честно говоря, после сожженных заживо в машинах людей уже от эмпатии в ту сторону отмахиваешься. В целом, общественное мнение вокруг меня в духе: «Господь, жги!!!!». Потому что это видится единственным способом хотя бы замедлить процесс выжигания ими нас», – указывает Мартынова.

Телеведущая Юлия Витязева соглашается:

«Когда мы уже начнем жалеть своих, запихнув поглубже свой гуманизм к нацистам?».

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English version :: Читать на английском «Господь, жги!». Украина убила 7 человек в автобусе «Москва-Симферополь»

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