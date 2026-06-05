Украина пытается истощить Россию, но мы не хуже бьем по её логистике – волонтер СВО

Преимущество Украины над Россией в дронах – это не новая история, такое уже было в 2024-м году, а после РФ выровняла ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога «Ваши новости» заявил помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Садулаева, сейчас Украина пытается истощить Россию своими ударами по тылам, но чего-либо нового не происходит:

«Я бы не сказал, что в последнее время что-то очень сильно изменилось. Потому что продолжается позиционная война на истощение. Конечно, добавился фактор превосходства Украины в дронах, в дальних дронах, в нижнем небе. Мы помним, что такое обстоятельство мы уже переживали в 24-м году, и 25-м году мы достигли паритета по дронам с Украиной. Но сейчас опять Украина вырвалась вперёд… Перед нами опять стоит этот вызов, но какой-то совершенно новой фазы войны я, честно говоря, не вижу. Крупных стратегических операций нет, продолжается война на истощение и усиливаются удары по тылам».

Садулаев при этом также подчеркнул, что общается с российскими военными на разных участках фронта, и их настроения не назвать пессимистичными:

«Тяжело, трудно, тревожно, но, с другой стороны, пока что близкой катастрофы военные не ждут, потому что мы ведь видим ситуацию на своей стороне реки, по свою сторону фронта. На той стороне фронта тоже всё очень плохо. То есть, мы также контролируем их пути подвоза, мы также прерываем их логистику, мы также наносим удары по их тылам. И мы также не даём им возможности там собрать какую-то группировку для удара. Поэтому вот это не так просто, потому что мы тоже воюем, мы тоже бьём по Украине».

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