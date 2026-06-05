Вопросы денацификации Украины будут решены на переговорах – президент намекнул на международный суд
Нет сомнений в острой необходимости денацификации Украины, однако эти вопросы будут решены на переговорах.
Об этом на ПМЭФ-2026 заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий (конституционных российских – ред.). Мы движемся спокойно, но уверенно, к решению этих задач. И нет никаких сомнений, что мы этого (полного освобождения ДНР) добьёмся.
Так же будем добиваться и других целей – уже на переговорном треке. Имеется в виду денацификация.
Нам всё время говорят: какая денацификация, «о чём вы говорите, какая чушь». Как это – чушь?! Совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников, как героев Украины. С военными почестями, и салютом.
И кто это делает – глава киевского режима, еврей по национальности. Ужас просто», – сказал Путин.
«Только поляки вяло отреагировали. Ведь евреев и поляков уничтожали. И русских, и цыган. Как раз эти нацисты. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокост. Миллион человек убили, детей и женщин.
И их сейчас перезахоранивают с военными почестями. И глава киевского режима при этом присутствует, салют и честь отдают. Героизируют нацистов.
Поэтому мы и ставили задачу добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества», – добавил президент.
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