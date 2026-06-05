«Исчезло равновесие защита-нападение»: крупные корпорации не дадут закончить войну – киевский экономист

Игорь Шкапа.  
05.06.2026 19:49
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сегодня в мире сложилась парадоксальная ситуация, когда средства защиты стали гораздо дороже средств нападения. Пока эта ситуация будет сохраняться, будет продолжаться и украинская война.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня в мире сложилась парадоксальная ситуация, когда средства защиты стали гораздо дороже средств нападения....

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«Если бы сейчас война остановилась на нынешнем этапе, это привело к тому, что поиск технологических решений был бы заморожен. Фактически все бы остановились на нынешних технических решениях, которые устаревают через два месяца. А где тестировать новые технические решения?», – сказал эксперт.

По его словам, тестирование военных новшеств в процессе симуляций в мирное время оказалось ошибочным, а потому необходимо от пяти до 10 лет для испытаний в реальных боевых условиях.

«Фактически крупные корпорации не заинтересованы в том, чтобы война прекращалась, потому что они не смогут найти технологическое равновесие в обычных симуляционных моделях.

Поэтому технологический фактор войны будет работать, пока не будет найдено длительное технологическое равновесие, а это как краз возможность, когда средства защиты станут дешевле средств нападения.

Вот основная причина фактора, этого парадокса всеобщей уязвимости – средства нападения стали дешевле, чем средства защиты, а значит, все находятся в уязвимом состоянии. Никто не может себя защитить, поскольку защита стоит дорого и не дает стопроцентной гарантии», – заявил Кущ.

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English version :: Читать на английском «Исчезло равновесие защита-нападение»: крупные корпорации не дадут закончить войну – киевский экономист

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