«Исчезло равновесие защита-нападение»: крупные корпорации не дадут закончить войну – киевский экономист

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Сегодня в мире сложилась парадоксальная ситуация, когда средства защиты стали гораздо дороже средств нападения. Пока эта ситуация будет сохраняться, будет продолжаться и украинская война.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы сейчас война остановилась на нынешнем этапе, это привело к тому, что поиск технологических решений был бы заморожен. Фактически все бы остановились на нынешних технических решениях, которые устаревают через два месяца. А где тестировать новые технические решения?», – сказал эксперт.

По его словам, тестирование военных новшеств в процессе симуляций в мирное время оказалось ошибочным, а потому необходимо от пяти до 10 лет для испытаний в реальных боевых условиях.