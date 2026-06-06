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На месте снесенного на днях в Киеве на Андреевском спуске памятника Михаилу Булгакову русофобы не позволили молодому человеку читать на русском языке произведения этого знаменитого писателя.

Соответствующее видео опубликовал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, оказывающий поддержку ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике можно увидеть парня, который сел рядом осиротевшим постаментом и стал читать отрывок из романа «Белая гвардия». Он как раз прочел крайне актуальные для нынешнего Киева строки, в которых описывается возвращение в Киев старшего Турбина:

«Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее».

После этого к нему подошли две женщины и Емельяненко.

«Вы нам испортили сегодня репутацию. Зачем вы читали на русском языке?!» – срываясь на истерику, завопили они.

Как уточнил Емельяненко, истерящими женщинами оказались сотрудницы расположенного тут же музея Булгакова (!) Анна Путова и Людмила Габианури.

«Паренек вел себя дерзко, стал декларировать свои права. Но его акция была похожа на панахиду на кладбище. Последнее терпение лопнуло», – написала в комментариях к посту Габианури.

Нацист Емельяненко увидел в случившемся тревожную тенденцию.