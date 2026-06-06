Бандеровские подстилики набросились на юношу, читавшего «Белую гвардию» в Киеве

Игорь Шкапа.  
06.06.2026 13:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 53
 
Дзен, Киев, Нацизм, Происшествия, Украина


На месте снесенного на днях в Киеве на Андреевском спуске памятника Михаилу Булгакову русофобы не позволили молодому человеку читать на русском языке произведения этого знаменитого писателя.

Соответствующее видео опубликовал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, оказывающий поддержку ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На месте снесенного на днях в Киеве на Андреевском спуске памятника Михаилу Булгакову русофобы...

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На ролике можно увидеть парня, который сел рядом осиротевшим постаментом и стал читать отрывок из романа «Белая гвардия». Он как раз прочел крайне актуальные для нынешнего Киева строки, в которых описывается возвращение в Киев старшего Турбина:

«Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее».

После этого к нему подошли две женщины и Емельяненко.

«Вы нам испортили сегодня репутацию. Зачем вы читали на русском языке?!» – срываясь на истерику, завопили они.

Как уточнил Емельяненко, истерящими женщинами оказались сотрудницы расположенного тут же музея Булгакова (!) Анна Путова и Людмила Габианури.

«Паренек вел себя дерзко, стал декларировать свои права. Но его акция была похожа на панахиду на кладбище. Последнее терпение лопнуло», – написала в комментариях к посту Габианури.

Нацист Емельяненко увидел в случившемся тревожную тенденцию.

«И для меня это очень точно визуализировало суть проблемы с российской культурой. Она достаточно глубоко въедается в мозги, часто с детства. А потом в юношеском максимализме находит выход в противодействии всему украинскому.

Когда все вокруг переходят на украинский – нужно принципиально читать по-русски. Когда общество пытается оторваться от России и российской культуры – нужно демонстрировать свою приверженность русским писателям», – тревожится автор.

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English version :: Читать на английском Бандеровские подстилики набросились на юношу, читавшего «Белую гвардию» в Киеве

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