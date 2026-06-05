В Польше закипают: «Украинцы заняли место евреев»
95% поляков поддерживают агрессивные выпады в адрес украинцев.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.Об этом в беседе с обслуживающей интересы Банковой телеведущей Натальей Мосийчук заявил бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая заметила, что считает лишь «эпизодом в нашей великой истории» трения между Киевом и Варшавой из-за героизации бандеровцев в современной Украине.
«Поверьте, я в диалогах. Есть закрытые диалоги, где интеллектуалы из Украины, Польши. Сейчас страдают все люди, которые были заинтересованы в сотрудничестве между Польшей и Украиной. В Польше 95% населения поддерживает агрессивные шаги [со стороны Варшавы], которые идут. И то же будет и с украинской стороны», – сказал Кульпа.
В студии поставили под сомнение такую цифру, на что поляк заметил, что позиция официальных властей еще сдержанная, а в соцсетях народ просто кипит, причем дело даже не в исторических вопросах.
«Люди реагируют так, потому что легко было выдержать украинца как официанта или уборщика. Но когда он становится работодателем, профессором, врачом и так далее… вся эта толпа людей, которые живут на среднюю национальную [зарплату], просто видит все это по-другому. Дальше разрушается уверенность в завтрашнем дне. Раньше евреи работали, сейчас украинцы», – сказал поляк.
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