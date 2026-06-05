В Польше закипают: «Украинцы заняли место евреев»

95% поляков поддерживают агрессивные выпады в адрес украинцев.





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Об этом в беседе с обслуживающей интересы Банковой телеведущей Натальей Мосийчук заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ведущая заметила, что считает лишь «эпизодом в нашей великой истории» трения между Киевом и Варшавой из-за героизации бандеровцев в современной Украине.

«Поверьте, я в диалогах. Есть закрытые диалоги, где интеллектуалы из Украины, Польши. Сейчас страдают все люди, которые были заинтересованы в сотрудничестве между Польшей и Украиной. В Польше 95% населения поддерживает агрессивные шаги [со стороны Варшавы], которые идут. И то же будет и с украинской стороны», – сказал Кульпа.

В студии поставили под сомнение такую цифру, на что поляк заметил, что позиция официальных властей еще сдержанная, а в соцсетях народ просто кипит, причем дело даже не в исторических вопросах.