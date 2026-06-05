ВС Финляндии помогают Украине наносить удары по российским НПЗ

Максим Столяров.  
05.06.2026 14:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Россия, Финляндия


Армия Финляндии получает от ВСУ полную информацию и обеспечивает поддержку дроновых атак по российским нефтебазам.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен, комментируя недавнюю атаку на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия Финляндии получает от ВСУ полную информацию и обеспечивает поддержку дроновых атак по российским...

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«Стратегическая цель Украины – уничтожить нефтегазовую инфраструктуру России. Правительство Финляндии поддержало эту стратегию, которая, согласно их анализу разведывательных данных, является одним из немногих способов заставить Владимира Путина прекратить боевые действия.

Силы обороны Финляндии получают информацию от ВСУ об атаках беспилотников, в ходе которых украинские беспилотники, оснащенные взрывчаткой, могут залетать в воздушное пространство Финляндии», – сообщил Хейсканен.

Он привёл пример:

«Украинские офицеры связи были направлены в ключевые штабы на восточном фланге НАТО. В ночь с 14 на 15 мая Вооруженные силы получили информацию из Украины о том, что рано утром украинские беспилотники могут залететь в Финляндию.

Беспилотные летательные аппараты, используемые Украиной, оснащены искусственным интеллектом, которому были показаны изображения типичных целей для нанесения ударов», – добавил военкор.

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