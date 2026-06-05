ВС Финляндии помогают Украине наносить удары по российским НПЗ

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Армия Финляндии получает от ВСУ полную информацию и обеспечивает поддержку дроновых атак по российским нефтебазам.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен, комментируя недавнюю атаку на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегическая цель Украины – уничтожить нефтегазовую инфраструктуру России. Правительство Финляндии поддержало эту стратегию, которая, согласно их анализу разведывательных данных, является одним из немногих способов заставить Владимира Путина прекратить боевые действия. Силы обороны Финляндии получают информацию от ВСУ об атаках беспилотников, в ходе которых украинские беспилотники, оснащенные взрывчаткой, могут залетать в воздушное пространство Финляндии», – сообщил Хейсканен.

Он привёл пример: