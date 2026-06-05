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Банда Зеленского делает всё, чтобы вынудить президента Белоруссии Александр Лукашенко на активные боевые действия против Украины.

Об этом на канале «Дикий Live» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она прокомментировала слова советника Зе-офиса Михаила Подоляка: «Если Лукашенко хочет дожить до пенсии, ему лучше просто заткнуть рот».

«Я сейчас грубо выражусь. Политика нашей стороны по отношению к Беларуси — это наши дрочат на то, чтобы Беларусь вступила в войну, потому что им это выгодно. Вы можете обратить внимание, что санкции против Беларуси снизились, уменьшились. Отношения к Лукашенко со стороны США, когда его и приглашал Трамп, и есть прямой контакт. Нашим это невыгодно тоже. И наши – ну, как это, Беларусь вернётся в нормальное политическое русло и политическую жизнь? И вместо того, чтобы работать ещё больше на то, чтобы Беларусь не позволила использовать свою страну и не вступила в войну в открытую, наши продолжают говорить гадости, делать дурные вещи для того, чтобы испытывать чувство достоинства Лукашенко. Слава Богу, у него пока мозгов хватает для того, чтобы на это не вестись», – сказала Скороход.

«Я считаю, это низко и абсолютно неправильно. Более того, я хочу отметить, что основные обмены и возвращение тел, и так далее происходят через Беларусь», – добавила депутат.

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