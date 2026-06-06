Отблагодарили за «Байрактары»: Украина атаковала очередное турецкое судно

Игорь Шкапа.  
06.06.2026 13:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1001
 
Дзен, Крым, Терроризм, Турция, Украина


Турецкий рыболовный траулер подвергся нападению в Черном море.

Об этом сообщает турецкое издание Türkiye Gazetesi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турецкий рыболовный траулер подвергся нападению в Черном море. Об этом сообщает турецкое издание Türkiye...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Турецкое рыболовецкое судно DURU 67 подверглось нападению в Черном море, к западу от Крыма. В результате крушения один человек погиб и четверо получили ранения. Раненых спасло из воды другое турецкое рыболовецкое судно, находившееся в этом районе, BURAK KAYA. Затем раненых эвакуировали и оказали им медицинскую помощь специализированные бригады на борту судна TCSG-96, принадлежащего Береговой охране, которое вышло из порта Инеболу», – говорится в публикации.

Командование турецкой береговой охраны уточнило, что судно вело промысел в международных водах.

При этом турецкая сторона избегает прямо назвать виновной украинцев, чьи БЭКи регулярно совершают подобные атаки в международных водах.

В мае были атакованы несколько танкеров у побережья Турции и пролива Босфор.

Вскоре после этого были нанесены удары по двум судам, следовавшим из Турции в Ростов-на-Дону под флагами Белиза и Палау. На борту находилось 25 азербайджанских моряков, из которых пятеро погибло. В МИД РФ назвали случившееся «бандитскими налетами» Киева на гражданские суда.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Отблагодарили за «Байрактары»: Украина атаковала очередное турецкое судно

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить