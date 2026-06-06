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Турецкий рыболовный траулер подвергся нападению в Черном море.

Об этом сообщает турецкое издание Türkiye Gazetesi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турецкое рыболовецкое судно DURU 67 подверглось нападению в Черном море, к западу от Крыма. В результате крушения один человек погиб и четверо получили ранения. Раненых спасло из воды другое турецкое рыболовецкое судно, находившееся в этом районе, BURAK KAYA. Затем раненых эвакуировали и оказали им медицинскую помощь специализированные бригады на борту судна TCSG-96, принадлежащего Береговой охране, которое вышло из порта Инеболу», – говорится в публикации.

Командование турецкой береговой охраны уточнило, что судно вело промысел в международных водах.

При этом турецкая сторона избегает прямо назвать виновной украинцев, чьи БЭКи регулярно совершают подобные атаки в международных водах.

В мае были атакованы несколько танкеров у побережья Турции и пролива Босфор.

Вскоре после этого были нанесены удары по двум судам, следовавшим из Турции в Ростов-на-Дону под флагами Белиза и Палау. На борту находилось 25 азербайджанских моряков, из которых пятеро погибло. В МИД РФ назвали случившееся «бандитскими налетами» Киева на гражданские суда.