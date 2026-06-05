На Украине замораживают семя ВСУшников и собирают яйцеклетки ВСУшниц – итальянский социолог

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Украина стремительно вымирает, потеряв почти половину населения за годы независимости. В такой ситуации правительство страны замораживает семя солдат ВСУ, чтобы после их гибели жены могли воспользоваться им и забеременеть.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил итальянский социолог Алессандро Орсини, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина настолько разрушена и отчаянна, что она закончилась как страна, которая может иметь светлое будущее, процветать, что украинское правительство замораживает семя украинских солдат… Как мы знаем, подъем страны зависит от трех основных условий: демография, экономика и армия. То есть, она должна иметь большое население, позволяющее строить большую экономику. Большая экономика позволяет строить большую армию. Поэтому мы видим, что Украина умирает… На каждого рожденного ребенка зарегистрировано около трех смертей – один из самых неблагоприятных показателей в мире…», – сказал он.

«Война сделала все острее, самые распространенные оценки говорят о 600 тысячах погибших, раненых и пропавших без вести с начала вторжения в 2022-м году… Эксперты говорят, что Украине грозит демографическая спираль, от которой она может не оправиться десятилетиями. Именно на этом фоне Киев начал планировать долгосрочную перспективу, программу криоконсервации для военных стали мерой, финансируемой государством. Правительство Зеленского сегодня полностью покрывает сбор, анализ, хранение семян солдат и яйцеклеток женщин-призывников… Нормативная база также изменилась в Украине. Изначально закон предусматривал уничтожение клеток при смерти донора, тогда как сегодня, с письменного согласия, генетический материал павших украинских военнослужащих хранится бесплатно до трех лет после смерти и может использоваться партнером», – отмечает эксперт.

Ранее экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил об огромной смертности и крайне низкой рождаемости на Украине.