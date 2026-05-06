Мосийчук: Украину спасёт только морально тяжёлое соглашение с потерей территорий

Вадим Москаленко.  
06.05.2026 18:17
  (Мск) , Киев
Украинцы со времён Руины XVII века «танцуют гопак или cемь-сорок» на одних и тех же исторических граблях.

Об этом на канале «LibertyUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам действительно нужно какое-то временное переходное правительство, который заключит мирное соглашение. Это не будет «переможное» соглашение, это не будет парадом победы, это будет морально тяжёлое для нас соглашение и материальные потери в виде территорий. Но это соглашение даст нам возможность сохранить государство и спасти жизнь нации. Так, как это сделал Маннергейм в Финляндии. Иного пути на сегодня просто нет.

Иной путь – это путь смерти, это путь преобразования. Даже если какие-то территории останутся у Украины, там будет проживать совсем другой народ, совсем другая нация. И произойдёт это очень быстро», – сказал националист.

«Смертность сейчас огромна. А рождаемость упала до уровня средневековой Руины. И мы же повторяем. Мы танцуем гопак или cемь-сорок на тех же самых граблях», – сокрушался Мосийчук.

