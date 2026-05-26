«Уничтожаем себя, а не москалей!» – в Раде наехали на штурмовые войска Сырского
Командиры «штурмовых войск», которые набирает главком ВСУ Александр Сырский, отличаются зверским отношением к подчинённым.
Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат «Голоса» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Она рассказала, что за последние 2,5 месяца зафиксировано как минимум пять публичных случаев, когда семьи погибших солдат штурмовых войск подавали заявления в госбюро расследований.
«Хочу зачитать одно из оснований и причин гибели человека. Такой-то, такой-то во время прохождения службы пытался совершить СОЧ (самовольное оставление части). Во время его поиска был обнаружен высоко на сосне. После общения решил спуститься, но упал с неё. Далее, во время рентгена у него обнаружили переломы двух рёбер и пневмонию, из-за чего госпитализировали в больницу в Павлограде.
Что с ним произошло в дальнейшем в медицинском учреждении, уточняется. Причина смерти: малокровие органов, переломы ребер, тупая травма грудной клетки и повреждение вследствие контакта с тупым предметом.
Уже нет сил терпеть и слышать эти официальные объяснения, из этого полка о том, как гибнут люди не на фронте, а вследствие системы, которую выстраивает командир», – возмущалась Бобровская.
Она добавила, что, ГБР взялось только за пять случаев, а обращений к омбудсмену, Минобороны и ВСП – более сотни за последние месяцы.
«И последнее. Это обращение к главкому и верховному главнокомандующему. Если вы видите, что у вас такое системное идёт нарушение не просто прав, а гибели людей, и они не могут объяснить, почему это происходит на фронте, тогда вопрос целесообразности существования: а) командира на должности; б) такого полка, где мы уничтожаем свою армию внутри себя, а не уничтожаем москалей на фронте», – заключила депутат.
Читайте также: «Рабская армия смертников»: офицер ВСУ о штурмовиках Сырского
English version :: Читать на английском «Уничтожаем себя, а не москалей!» – в Раде наехали на штурмовые войска Сырского
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: