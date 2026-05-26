«Какой Стубб? Европу на переговорах должен представлять Зеленский!» – поляк Кульпа

Вадим Москаленко.  
26.05.2026 22:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 226
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европу на переговорах с Москвой должен представлять тот, «у кого есть аргумент, авторитет и возможности».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европу на переговорах с Москвой должен представлять тот, «у кого есть аргумент, авторитет и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зачем европейцам переговорщик с Россией? Сейчас кандидатуру президента Финляндии Стубба активно обсуждают. До этого обсуждали Шрёдера, до этого Меркель, Драги», – спросил ведущий.

«Аргумент, который употребляется, что американцы могут, а мы не участвуем в переговорном процессе. Но вся эта история ошибочна по другой причине. От имени Европы должен говорить тот, у которого есть аргумент, типа армии, типа ракет, по возможности, какой-то ударный потенциал.

И единственным представителем Европы, который должен говорить от имени Европы, сегодня является президент Зеленский!

Ну, нет у президента Финляндии, как бы мы его ни любили и уважали, авторитета и возможностей, чтобы от имени Европы говорить. Не говоря о людях, которые компрометированы этой войной, типа Шрёдера и Меркель.

Драги – автор плана реформ, ни одним предложением не заметил существование Центральной и Восточной Европы в плане спасения ЕС», – ответил Кульпа.

«Просто говорим о каких-то абстрактных пустых должностях, которые не представляют никого, кроме самих себя», – добавил поляк.

Читайте также: Укро-эксперт: Русские подгадали момент – Европа поворчит и начнёт переговоры с Москвой.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Какой Стубб? Европу на переговорах должен представлять Зеленский!» – поляк Кульпа

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить