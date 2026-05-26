Европу на переговорах с Москвой должен представлять тот, «у кого есть аргумент, авторитет и возможности».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зачем европейцам переговорщик с Россией? Сейчас кандидатуру президента Финляндии Стубба активно обсуждают. До этого обсуждали Шрёдера, до этого Меркель, Драги», – спросил ведущий.

«Аргумент, который употребляется, что американцы могут, а мы не участвуем в переговорном процессе. Но вся эта история ошибочна по другой причине. От имени Европы должен говорить тот, у которого есть аргумент, типа армии, типа ракет, по возможности, какой-то ударный потенциал. И единственным представителем Европы, который должен говорить от имени Европы, сегодня является президент Зеленский! Ну, нет у президента Финляндии, как бы мы его ни любили и уважали, авторитета и возможностей, чтобы от имени Европы говорить. Не говоря о людях, которые компрометированы этой войной, типа Шрёдера и Меркель. Драги – автор плана реформ, ни одним предложением не заметил существование Центральной и Восточной Европы в плане спасения ЕС», – ответил Кульпа.

«Просто говорим о каких-то абстрактных пустых должностях, которые не представляют никого, кроме самих себя», – добавил поляк.

