На Украине фонтанируют фантастическими идеями о якобы передовых военных технологиях, которые изменят ход войны.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» и депутатом ВР прошлого созыва Бориславом Березой заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, числившийся в ВСУ, но уже успевший демобилизоваться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать недавнее заявление Дениса Штилермана, основателя скандальной украинской компании – производителя дронов и ракет Fire Point, подконтрольной окружению диктатора Зеленского и фигурирующей в громком коррупционном скандале.

Напомним, что Штилерман, явно имея в виду свою продукцию, похвастался, что Украина якобы за сутки может заблокировать весь нефтяной экспорт России.

«Компания Fire Point очень щедро засевает и формирует вокруг себя позитивное информационное поле всеми методами», – считает Омелян.

Он вспомнил, что в бытность министром над ним потешались за обещание в течение нескольких лет построить на Украине скоростной «гиперлуп» (концепция сверхскоростной транспортной системы, которая предполагает использование «парящих» капсул на магнитной тяге – ред.).