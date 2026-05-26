Депутат Рады: «Всё – воевать желающих нет. Общество утратило доверие к армии»

Игорь Шкапа.  
26.05.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Никакими реформами Украина уже не в состоянии исправить ситуацию с острейшим дефицитом личного состава на фронте.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из фракции «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это невозможно уже исправить. Как вы это исправите? Вы найдёте людей, которые добровольно пойдут в армию? Я таких не знаю. У меня все добровольцы – либо под флагами флагами лежат, либо те, которые хотели идти на сегодняшний день, понимают, что они не будут умирать за эту власть и за всех живущих свою лучшую жизнь», – сказала депутат.

По ее словам, не даст результата и, если, как это предлагается, переложить функции ТЦК на полицию.

«Сделайте запрос, сколько полицейских за последнее время уволилось в связи с тем, что они не будут принимать участие в бусификациях. Вы будете удивлены цифрам, они сумасшедшие просто.

Поэтому рассказывать – мы сейчас всё исправим, мы сейчас издадим законодательный акт, и всё поменяется… Нет, оно так не работает. И вопрос комплексного подхода – это же вопрос не только в ТЦК, это вопрос в недоверии армии, недоверии власти со стороны общества», – подчеркнула Скороход.

