План Запада – найти нового Ельцина в российских элитах и расчленить РФ

Ставка Запада в войне на истощение – найти внутри московских элит «нового Ельцина», который согласится уже на расчленение Российской Федерации и сохранение власти над условной Московией, которой, возможно, оставят выход к Белому морю.

Об этом в эфире «Форпоста» заявил живущий в ЕС публицист Лев Вершинин, экс-депутат горсовета Одессы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Небольшое этнографическое, лишённое ядерного оружия, лишённое энергоресурсов Русское государство, именуемое Россия, абсолютно никому и ничем не помешает. Наоборот, со своими самоварами, банями, кокошниками, гармошками и балалайками оно будет достаточно привлекательно, как милый этнографический нюанс. Если вы говорите о большой России, которая вся большими буквами, об имперской России, о великой России, её, конечно, не будет. Но я говорю о худшем случае. Будет относительно небольшое, небогатое Русское государство, возможно даже с выходом к Белому морю, которое никому не будет мешать», – обрисовал Вершинин задумку врага.

По его словам, для реализации этого сценария Западу нужно найти предателей среди элит, которых соблазнят сохранением вывезенных за границу богатств и возможностью «рулить» над подконтрольном огрызке РФ.

«А большего им не надо. Им выкарабкаться надо из ситуации, и они готовы даже слегка сузить варежку: «Мы будем меньше кушать, но мы сохраним статус, безопасность и какие-никакие доходы», – пояснил Вершинин логику предателей.

