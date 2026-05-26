Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Май — навсегда мертвый месяц для одесситов. Думать о шашлыках 1-го числа уже никогда не получится. День Победы испаскужен облавами и попаданием на карандаш всех, кто замечен у священных мест с цветами. Теперь в мае хороводят бесы. На фото видно, что их полторы калеки, зато вонючие, как дерьмо на клумбе.

В этом месяце они празднуют основание Коцюбеева, требуя переименовать в него Одессу. Проводят вышиванковые «ходы». И главное, что действующие лица — ровно те, что участвовали на днях в гей-параде извращенцев. Хоть и по разные стороны баррикад (логично).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Они пересрались же все — «евромайдан» раскололся на две части, кастрюли разошлись на теме языка (им, вишь ли, в подавляющем большинстве родной русский подавай — внезапно), вояки выступают против упоротого, но отказывающегося служить Музычко, недобитые ганулы против нацистов-геев.

Но на сей раз трещину дала… еще и вышиванка.

Нацист Музычко высказался о гуляниях по поводу деревенской хламиды так:

«В 2014 году в Одессе торжественно провели первый вышиванковый фестиваль по случаю 23-летия Дня Независимости Украины. Но тогда Праздник имел особое звучание, потому что фактически речь шла о праздновании триумфа над «русской весной» знаменитого 2 мая 2014 года. Без чего бы этот Праздник, конечно, не состоялся, а многих участников на тот момент не было бы в живых. Но люди с вышитыми душами тогда победили бой за Одессу. К сожалению, победа не была полной… Но настоящие украинцы победят!».

Но тут по батарее постучали из соседней палаты — активист «евромайдана» Леонид Штекель, тоже внезапно ставший выступать за все русское, но против всего советского, также витиевато высказался по поводу вышиванкового безумия:

«Бывший герой статьи в моей газете лежит в реанимации, где он оказался после пребывания в ТЦК. Я еще раз убедился, что это такая взрывоопасная смесь НКВД и Аль Капоне под крышей нашей власти. Ну и что тут сказать? В спектакле Театра на Таганке по книге Юрия Трифонова «Дом на набережной» о 30-х годах, был такой «режиссерский ход»: время от времени действие прерывалось группами детей в красных галстуках, которые выбегали на сцену и громко пели: «Эх, хорошо в стране Советской жить! Эх, хорошо страной любимым быть!». Заменим красный галстук на вышиванку, и сразу так тепло на сердце!», — иронизирует оппозиционер на минималках, представляющий противников «украинствующего безумия».

И с некоторых пор спор по поводу «святынь» — это привычное состояние всех участников превращения Одессы в Коцюбеев. И нет, чтобы откровенно признать — «мы просто нацисты». Болтаться бы всем вместе.