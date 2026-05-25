Министр обороны Украины Михаил Фёдоров сделает всё, чтобы снижение призывного возраста по требованию европейцев прошло таким образом, что это репутационно не затронет киевского диктатора Владимира Зеленского.

Об этом в эфире подкаста «Утро добрым не бывает» заявил покинувший Киев журналист «Российской газеты» Павел Дульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Зеленского есть все шансы понизить мобилизационный возраст без больших для себя последствий. Он опасается одного, что придётся делать всё единым указом: раз, сегодня вы все проснулись, и больше уже не сможете уехать, все 18-22-летние. Но для этого у него есть министр обороны Фёдоров, который может всё сделать красиво через электронное приложение и постепенно. Они же сейчас они занимаются реформой призыва. Брать не по возрасту, а сужать какие-то слои общества, которые идут по профессиональной принадлежности, по наличию брони, по обоснованности этой брони. Они планомерно закрывают лазейки для отсрочек для учащихся, для студентов. Второе высшее после определённого возраста тоже не работает. Платное образование не работает и прочее, и прочее, и прочее», – рассказал журналист.

«Поэтому, понизить не до восемнадцати сразу, а до 21 года, а потом до 20 через полгода, дав возможность тем, у кого ещё остались деньги, выехать из Украины, а уже всех остальных забирать. Это вот они могут сделать и наверняка сделают, и уже делают. Но, опять же, не по возрасту. Поэтому снижение возраста уже пойдёт для Зеленского как такой отчёт перед европейцами – вы просили, мы сделали. Они это действительно сделают, и делают так, что никто не выйдет ни бастовать, ни протестовать», – добавил Дульман.

