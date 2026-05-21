Двойная укро-мораль: Требующий снижать возраст мобилизации отправил своего сыночку за кордон
Молодые украинцы, достигшие совершеннолетия, поголовно покидают родную страну, опасаясь мобилизации в будущем. Своих отпрысков стремятся отправить на Запад и деятели, требующие с экранов ТВ понизить возраст граждан, подлежащих отлову ТЦК.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил покинувший Украину телеведущий Виталий Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У знакомых моих очень хороших, добрых, с которыми мы семьями дружим, у них есть парни, которые закончили школу, поступили в университет. Вот перешли вот этот восемнадцатилетний рубеж, и они все уже практически выехали, так или иначе.
Более того, я даже знаю семьи, где папка ходит по телевизору, рассказывает, что нужно снизить возраст, а сам сынулю давно отправил. 18 [исполнилось], и он, бедняга, с мамой сильно переживали, даже со мной на эту тему дискутировали, – мол, как же ж так, наш сынуля, не дай Бог, окажется где-то там, – ему надо сначала в Краков, а потом во Францию…
Это же вот такая двойная мораль. Так что, к сожалению, это присуще сегодняшнему времени», – заявил Дикий.
Ранее губернатор Тернопольской области Тарас Пастух выступил с радикальной инициативой – ставленник Зеленского предлагает немедленное снижение мобилизационного возраста.
