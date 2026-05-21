Генерал ВСУ: «Где стальные яйца генштаба? Русские берут в клещи Славянск и Краматорск»

Игорь Шкапа.  
21.05.2026 15:34
  Киев
У генштаба ВСУ не хватает смелости признавать, что те или иные населенные пункту давно потеряны.

Об этом в эфире видеоканала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, сославшись на карту проекта «Дип Стейт», заметил, что Покровск и Мирноград (Красноармейск и Димитров) под контролем русских, но официально Киев молчит.

«У нас никогда генштаб со времен 14-го года не подтверждал сразу, что мы оставили определенные города, начиная с Дебальцево и заканчивая Покровском и Мирноградом. Никогда генштаб не имел стальных яиц признать, что мы потеряли города. Это ситуация системная, больше добавить нечего», – сказал Кривонос.

Его внимание обратили, что бойцы 7-го корпуса жалуются – на этом направлении они зажаты в «кармане», что генерал охарактеризовал как «предусловие для котла».

Он сетует, что для недопущения подобных ситуаций Украине не хватает мотивированных людей, современного оружия и грамотного планирования.

Кривонос считает, что ставка на уничтожение живой силы не оправдает себя, поскольку Россия обладает большим мобилизационным ресурсом, чем Украина, а потому предлагает сосредоточиться на логистике, чтобы лишить подразделения ВС РФ воды, еды и боеприпасов.

По его словам, на Покровском направлении русские после перегруппировки начнут наступление на смежных участках, поскольку у них высвобождается значительное количество сил.

«Наиболее вероятно, что они перебросятся на Краматорское направление. Или начнут наступательные действия со стороны Доброполья в сторону Краматорска. Параллельно такие же действия со стороны Святогорска в направлении Славянска, чтобы создать угрозу клещей и взять под контроль господствующие высоты вокруг (они уже взяли несколько высот), взять под контроль радиогоризонт и системно начать уничтожать любую логистику, что заставит нас значительно быстрее выйти из этих городов», – описывает потенциальный сценарий Кривонос.

