Генерал ВСУ: «Где стальные яйца генштаба? Русские берут в клещи Славянск и Краматорск»
У генштаба ВСУ не хватает смелости признавать, что те или иные населенные пункту давно потеряны.
Об этом в эфире видеоканала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий, сославшись на карту проекта «Дип Стейт», заметил, что Покровск и Мирноград (Красноармейск и Димитров) под контролем русских, но официально Киев молчит.
«У нас никогда генштаб со времен 14-го года не подтверждал сразу, что мы оставили определенные города, начиная с Дебальцево и заканчивая Покровском и Мирноградом. Никогда генштаб не имел стальных яиц признать, что мы потеряли города. Это ситуация системная, больше добавить нечего», – сказал Кривонос.
Его внимание обратили, что бойцы 7-го корпуса жалуются – на этом направлении они зажаты в «кармане», что генерал охарактеризовал как «предусловие для котла».
Он сетует, что для недопущения подобных ситуаций Украине не хватает мотивированных людей, современного оружия и грамотного планирования.
По его словам, на Покровском направлении русские после перегруппировки начнут наступление на смежных участках, поскольку у них высвобождается значительное количество сил.
«Наиболее вероятно, что они перебросятся на Краматорское направление. Или начнут наступательные действия со стороны Доброполья в сторону Краматорска. Параллельно такие же действия со стороны Святогорска в направлении Славянска, чтобы создать угрозу клещей и взять под контроль господствующие высоты вокруг (они уже взяли несколько высот), взять под контроль радиогоризонт и системно начать уничтожать любую логистику, что заставит нас значительно быстрее выйти из этих городов», – описывает потенциальный сценарий Кривонос.
