У генштаба ВСУ не хватает смелости признавать, что те или иные населенные пункту давно потеряны.

Об этом в эфире видеоканала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, сославшись на карту проекта «Дип Стейт», заметил, что Покровск и Мирноград (Красноармейск и Димитров) под контролем русских, но официально Киев молчит.

«У нас никогда генштаб со времен 14-го года не подтверждал сразу, что мы оставили определенные города, начиная с Дебальцево и заканчивая Покровском и Мирноградом. Никогда генштаб не имел стальных яиц признать, что мы потеряли города. Это ситуация системная, больше добавить нечего», – сказал Кривонос.

Его внимание обратили, что бойцы 7-го корпуса жалуются – на этом направлении они зажаты в «кармане», что генерал охарактеризовал как «предусловие для котла».

Он сетует, что для недопущения подобных ситуаций Украине не хватает мотивированных людей, современного оружия и грамотного планирования.





Кривонос считает, что, а потому предлагает сосредоточиться на логистике, чтобы лишить подразделения ВС РФ воды, еды и боеприпасов.

По его словам, на Покровском направлении русские после перегруппировки начнут наступление на смежных участках, поскольку у них высвобождается значительное количество сил.