Шалаш Ильича сохранили китайские туристы

Елена Острякова.  
21.05.2026 13:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 291
 
Дзен, История, Китай, Россия, Туризм


Историко-культурный комплекс в Разливе, созданный на месте шалаша, в котором лидер русской революции Владимир Ленин скрывался от полиции летом 1917 года, сохранился только благодаря китайским туристам.

Об этом политолог Семен Уралов рассказал на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Историко-культурный комплекс в Разливе, созданный на месте шалаша, в котором лидер русской революции Владимир...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Такой специфический китайский туризм был. Ведь музей в Разливе, где шалаш Ильича стоит, был вообще на грани закрытия. Но у китайских товарищей мало того, что организованный туризм. Он еще и идеологический. Приезд в Петербург – это не только походы по музеям и театрам, но и обязательная поездка в тот самый Разлив к шалашу Ильича. И буквально за пару лет загибающийся музейный комплекс вдруг стал процветающим. У него даже собственные деньги появились на то, чтобы провести реконструкцию и вложиться», – сказал Уралов.

Его соведущий политолог Алексей Чадаев согласился, что в Китае ценят наследие СССР, и рассказал, что в контейнеры с китайскими комплектующими, поступающими на российские заводы, часто бывают вложены советские поздравительные открытки. Особенно популярны открытки ко Дню Победы.

Метки:

English version :: Читать на английском Шалаш Ильича сохранили китайские туристы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить