Заберем у России 200 миллиардов долларов и наваляем им! – американский сенатор подстрекает Европу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы «навалять России», странам Европы нужно пойти на грабёж замороженных за рубежом 200 миллиардов долларов Москвы, передать их Украине, чтобы Киев закупил американское оружие.

Об этом заявил сенатор-демократ Джон Кеннеди (тёзка, но не родственник убитого президента), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Почему бы нам не поддержать идею о том, чтобы забрать $200 млрд из российских активов, которые мы заморозили в Европе, и направить эти деньги на помощь Украине? Давайте победим в этой войне или хотя бы заставим Путина пойти на переговоры о мирном урегулировании… Там 200 млрд. Чёрт возьми, только в Великобритании 31 млрд. Франция, президент Макрон — отличный парень, он постоянно даёт нам советы и поучает население. Франция владеет $22 млрд. Почему бы им не отдать их Украине? Они потратят эти деньги на покупку нашего оружия. Деньги просто лежат без дела. Если мы хотим победить, почему бы нам не забрать эти $200 с лишним миллиардов и не сказать: «Вот Украина, вот ваши деньги». Наваляем им», – заявил Кеннеди.