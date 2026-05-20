Экс-лидер майданщиков: «С деньгами на войну вопрос решили. Осталось наловить мясо»
Переловив людей на улицах для отправки на фронт, ТЦК и полиция Украины все чаще врываются непосредственно в дома украинцев.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Гнап продемонстрировал видео, снятое в Запорожье. На ролике можно увидеть, как полицейских пытаются выгнать из дома, когда они проникли для выявления якобы уклониста, не имея на этой никакой санкции.
«А потом эти полицейские удивляются, что кто-то решается встречать их на пороге собственного дома с оружием, как это было на днях на Хмельниччине, где мужчина застрелил одного полицейского и ранил другого. Но это полицию и ТЦК не останавливает. И таких вот случаев незаконного проникновения в жилье людей становится все больше. Собственно, ТЦКшное начальство уже и не скрывает, что, переловив людей на улицах, они вынуждены идти по домам и предприятиям», – говорит Гнап.
Он подчеркивает, что в современной Украине статья конституции о неприкосновенности жилья не работает а ТЦК и полиция «просто плюют» на нее.
Журналист продемонстрировал еще несколько такого рода роликов, в том числе, налеты людоловов на предприятия.
«Прогноз на дальнейшее, друзья, к сожалению, неутешительный, потому что, получив деньги от европейцев и решив вопрос за что воевать, украинская власть теперь думает над тем, а кем дальше воевать? Где взять этот так называемый мобилизационный ресурс?
Понятно, что ни сотни тысяч полицейских, ни десятки тысяч ТЦКкашников, ни депутаты с чиновниками, ни друзья Зеленского на войну не пойдут. Следовательно, простых украинцев все чаще будут вытаскивать из их домов и с рабочих мест, что, соответственно, будет неизбежно приводить к новым кровавым столкновениям с полицейскими и ТЦКашниками», – заключил Гнап.
English version :: Читать на английском
