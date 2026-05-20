«ЕС так и не перечислил деньги. Украина может не дожить до конца 2027 года», – экс-подельник Зеленского

Пока Украина не получила ни копейки от обещанного ЕС кредита в 90 миллиардов евро.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, в прошлом соратник нынешнего диктатора Владимира Зеленского, но затем разругавшийся с ним и смещенный со своей должности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий обратил внимание на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги – якобы один день войны обходится Украине в 400 миллионов долларов.

«Это очень большая сумма, я не знаю, насколько она соответствует действительности…. Для понимания 21 миллиард гривен было необходимо в прошлом году, чтобы поднять минимальную пенсию в два раза на год. Исходя из этой логики, день войны обходится в [возможность] увеличения минимальной пенсии в два раза на год», – подсчитал Разумков.

При этом он добавил, что собираемых в бюджет украинских денег не хватает, а живет Украина лишь за счет кредитов, большая часть которых идет на погашение предыдущих долгов. А без обещанных ЕС денег «сможем провоевать лишь несколько месяцев».