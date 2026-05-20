«ЕС так и не перечислил деньги. Украина может не дожить до конца 2027 года», – экс-подельник Зеленского
Пока Украина не получила ни копейки от обещанного ЕС кредита в 90 миллиардов евро.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, в прошлом соратник нынешнего диктатора Владимира Зеленского, но затем разругавшийся с ним и смещенный со своей должности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий обратил внимание на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги – якобы один день войны обходится Украине в 400 миллионов долларов.
«Это очень большая сумма, я не знаю, насколько она соответствует действительности…. Для понимания 21 миллиард гривен было необходимо в прошлом году, чтобы поднять минимальную пенсию в два раза на год. Исходя из этой логики, день войны обходится в [возможность] увеличения минимальной пенсии в два раза на год», – подсчитал Разумков.
При этом он добавил, что собираемых в бюджет украинских денег не хватает, а живет Украина лишь за счет кредитов, большая часть которых идет на погашение предыдущих долгов. А без обещанных ЕС денег «сможем провоевать лишь несколько месяцев».
«Могут ли себе позволить наши партнеры? По состоянию на сегодня обещают, что могут. А обещать – не значит жениться, потому что 90 миллиардов евро мы должны были получить на 26-27 год. Почти полгода прошло. За этот промежуток времени из 90 миллиардов мы получили пока дырку от бублика, а не деньги. Когда получим, тогда можно что-то обсуждать. А деньги, как и ложка, дороги к обеду. Получить деньги в конце 2027 года – мы до этого срока просто не доживем», – опасается Разумков.
