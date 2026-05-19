Забудьте о Донбассе: Россия копит резервы для масштабного удара по Украине и ЕС – британский аналитик
Большинство производимых Россией ракет и беспилотников накапливаются на складах, и в будущем будут использованы против Украины и ЕС.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские производят много оружия, но большая его часть не используется в зоне проведения СВО. Его используют для формирования резервных армий.
Для чего они нужны? Я по-прежнему считаю, что они предназначены для того, чтобы после подавления сопротивления в Донбассе начать масштабное наступление на Украину. Это соответствует российской военной доктрине. Я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения.
Или они формируют эти армии, чтобы в будущем противостоять европейцам? Конечно, одно не исключает другого. Но Россия продолжает перевооружаться, увеличивать численность своих вооруженных сил и развивать промышленность. Кстати, для этого они даже импортируют рабочих из Северной Кореи», – сказал Меркурис.
«Европейцы не могут собраться с силами. Американцы увязли на Ближнем Востоке. Их военный потенциал тоже снижается. Другими словами, баланс сил в Европе продолжает смещаться не в их пользу.
Европейцы сейчас вкладывают значительные средства в беспилотные летательные аппараты. Но это технологии сегодняшнего дня, в которых русские разбираются гораздо лучше европейцев.
Русские действительно умеют планировать и продумывать все наперед. Для русских это целая наука, и что они подходят к военному планированию и военному мышлению совсем не так, как Запад и европейцы», – добавил он.
