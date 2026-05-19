Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандальное интервью бывшей пресс-секретарши диктатора Зеленского Юлии Мендель придало Украине такой заряд токсичности, что это негативно отразится на поддержке Киева, даже если на промежуточных выборах в Конгресс США победят демократы.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Репутационно это жесточайший удар по Зеленскому – и в большей степени даже по Украине. Понятно, это будет формировать отношение тех, кто полгода назад рассказывал, что надо пересидеть Трампа, что Трамп не вечен, что придут демократы и, может быть, частично удастся вернуться в повестку Байдена – нет, это уже точно не произойдёт. Это придаёт Украине такой заряд токсичности, что украинским лоббистам в Вашингтоне будет крайне непросто. Кто бы что ни говорил про продолжение сотрудничества, у нас же время от времени командируют через океан. Но резонанс вполне определённый», – сказал Золотарёв.