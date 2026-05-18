«Не повторять советских ошибок» – академик РАН призывает Госдуму поправить кадровую политику президента

Кадровая политика российского руководства должна быть пересмотрена – и взята под парламентский контроль.

Об этом на канале «RTVI Новости» заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии и профессор Сколковского института науки и технологий Роберт Нигматулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какие у нас министры? Минэкономразвития, Минфин, Центральный банк, Министерство энергетики, транспорта, промышленности и торговли. Вот эти министерства работают неудовлетворительно. Всем незачет.

И кроме того, у нас есть Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки. Тоже незачет. Хотя министр недавно был у нас в институте, ко мне с уважением, я на это не жалуюсь.

А вот то, какие решения они принимают, реформы придумывают, с нами не советуются – у этих людей нет понимания, что они ничего не понимают в организации университетов.

Или возьмём Газпром. Газ наш, но 30% населения не имеет газа. Зато мы туда его продаем. А какая зарплата у газовиков и их начальников? И какие он налоги платит?

А сейчас вообще потеряли же рынок внешний. Я понимаю, тяжелое положение. Но кто до этого довел до такого состояния? Газпром. А кто назначил их? Спрос должен быть с них, кто назначил. С Путина, с президента должен быть спрос», – сказал Нигматулин.