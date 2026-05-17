Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нужно, «не пугая людей», объяснить немцам, что со стороны русских снова исходит угроза, с которой Германия не сталкивалась уже лет 30.

Об этом в интервью United24, находясь в оккупированном ВСУ Запорожье, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я очень рад и горжусь своей страной и народом Германии, который так рассудителен в вопросах войны и армии, учитывая нашу историю, об этом нельзя забывать. Но в то же время мы несём ответственность за людей, живущих сейчас, и за будущее поколение, когда речь идёт о безопасности и угрозах со стороны России», – трепался немец.

«Поэтому нужно говорить прямо, чётко объяснять, что происходит, не нагнетать обстановку, не пугать людей. Нужно просто дать понять, что угроза существует. Мы не сталкивались с ней, по меньшей мере, 25-30 лет, а теперь она снова вернулась. Мы должны признать это. Иначе мы не сможем принять вызов и выполнить свою миссию», – агитировал Писториус.

Читайте также: Зе-пропаганда давно переплюнула примитивного Геббельса – публицист.