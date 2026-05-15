Постмайданная пропаганда на Украине превратилась в конвейер по выдумыванию фейковых новостей.

Об этом на свойм канале заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень украинской необандеровской пропаганды, он ни с чем не сопоставим. Если раньше шутили, что это как Геббельсовская пропаганда, они уже давно переплюнули Геббельса.

Потому что это непрерывное выдумывание каких-нибудь новостей, из серии того, что наши танки уже под Москвой, типа Путин бежал, Россия развалилась. И вот этим людей кормят на протяжении уже больше 10 лет.

Это люди с тяжело больными мозгами. Когда их освобождают, то приходится проводить долгую психологическую реабилитацию», – сказал Холмогоров.