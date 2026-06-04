Путин озвучил, что скажет Зеленскому

Максим Столяров.  
04.06.2026 23:40
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Есть масса вариантов, с кем со стороны Киева Москва могла бы подписывать какие-либо договоры, и таким человеком может быть и Зеленский, в зависимости от того, что это за документы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами международных СМИ на ПМЭФ-2026, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть масса вариантов, с кем со стороны Киева Москва могла бы подписывать какие-либо договоры,...

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«Любая страна в нашем положении должна подписывать документы подобного рода с лицами, которые являются легитимным. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя.

Два года назад истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас в первые в конце прошлого года, в начале этого много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас?

Но по Конституции Украины, у президента может быть только два срока по пять лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, два года уже прошло. И теперь он что будет избираться ещё на 5 лет? Не положено по Конституции. А куда деть два года, которые находится у власти сейчас? Много вопросов», – сказал Путин.

Однако, по его словам, если всё же дойдёт до таких документов, то «мы найдём тех, кто должен подписать».

«Было бы желание. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдём до окончания конфликта – как минимум, можно и нужно было бы сказать: «Слава Богу, что всё закончилось», – подчеркнул президент.

Однако он повторил, что подписывать Москва будет только с легитимными для подписания документов подобного рода людьми.

«Много вариантов. Председатель Верховной рады, может быть сам Зеленский. Но надо только смотреть, что это за документы, и какие они будут иметь юридические последствия. Было бы желание. А как это оформить, мы найдём», – заключил Путин.

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